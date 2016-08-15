Köprüde halka ateş açma talimatı veren firari tuğgeneral yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Tuğgeneral Nebi Gazneli ve Albay Müslüm Kaya Konya'da yakalandı.
Gazneli ve Kaya'nın Mısır'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandığı bildirildi.
Nebi Gazneli'nin TRT'nin basılması ve köprüde halka ateş açılması talimatlarını veren isim olduğu belirtiliyor.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, 162 askerin firarda olduğunu ifade etmişti.
Işık, TSK'dan 3 bin 185 askerin ihraç edildiğini dile getirmişti.
Kamuda açığa alınan asker ve memurların sayısı 80 bine yaklaştı.
Darbe girişimiyle ilgili olarak tutuklananların sayısı 20 bine yaklaştı.