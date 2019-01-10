Köprüde Buluşmalar 'Work in Progress' başvuruları başladı

11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Anadolu Efes’in katkılarıyla 14'üncüsü düzenlenecek olan Köprüde Buluşmalar, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam edecek. Work in Progress, Türkiye’den post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj filmlerin ve belgesellerin ilk uluslararası sunumlarını yaparken, aynı zamanda filmlerin tamamlanmasına destek olmayı amaçlıyor.

2018 yılında Köprüde Buluşmalar atölyelerine katılmış filmler, Anons (Mahmut Fazıl Coşkun), Saf (Ali Vatansever), Nebula (Tarık Aktaş), Housewife (Can Evrenol) , Smuggling Hendrix (Marios Piperides), Kardeşler (Ömür Atay) , Son Çıkış (Ramin Matin), Güvercin Hırsızları (Osman Doğan), Tuzdan Kaide (Burak Çevik) ve My Favorite Fabric (Gaya Jiji), prömiyerlerini seçkin uluslararası festivallerde yaptılar.

Work in Progress’e seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları sunum teknikleri eğitimine ek olarak dağıtım ve pazarlama üzerine bir çalışma yapacaklar.

Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları, Köprüde Buluşmalar kapsamında yalnızca profesyonellere açık (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) özel sunumlar yapacak. Uluslararası jüri, atölye sonunda ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.

Filmlerin yapımcısına verilecek olan Work in Progress ödülleri şöyle:

30 bin TL - Anadolu Efes Ödülü

Color Up Post - Prodüksiyon Ödülü

Başka Sinema Ödülü

Paz Dijital İletişim Ödülü

Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü

Köprüde Buluşmalar Work in Progress başvuruları 20 Şubat 2019’da sona erecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru adımları için şu linke tıklayabilirsiniz.

Başvuru için şu linke tıklayabilirsiniz.