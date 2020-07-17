Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar, ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılar için Kısa Film Atölyesi’ne devam ediyor.

Köprüde Buluşmalar, 5. Kısa Film Atölyesi’ni 14 - 23 Eylül tarihleri arasında Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyeler için son başvuru tarihi 10 Ağustos 2020.

Başvurular arasından seçilecek 5 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen deneyimli yönetmen, yazar ve yapımcılar ile grup çalışması formatında çalışarak geliştirecekler. Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, cast direktörü, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanacaklar.

Atölyenin sonunda ekipler yapımcı–yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar. Atölyeye katılan sinemacılara sertifika verilecek.