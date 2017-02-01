Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi projeleri belirlendi!

İstanbul Film Festivali-Köprüde Buluşmalar platformu bu yıl 8-14 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) destekleriyle düzenlenecek. Köprüde Buluşmalar kapsamında uzun metrajlı kurmaca, belgesel projeleri ve yapımı devam eden filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı atölye çalışmaları ile sinema profesyonellerine yönelik birçok panel, sinema dersi ve forum yapılacak.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi’ne başvuran projeler, danışma ve okuma kurulu tarafından belirlendi. 110 başvuru arasından seçilen 9 kurmaca ve 1 belgesel projesi, 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak Film Geliştirme Atölyesi’ne katılmaya hak kazandı.

Atölye sonunda Köprüde Buluşmalar 30.000 TL Destek Ödülü, Melodika Ses Ödülü, Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü ve GeniusPark Görsel Efekt Ödülü sahiplerini bulacak.

Film Geliştirme Atölyesi'ne seçilen projeler:

18+, Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik, Yapımcı: Armağan Lale – Filmada

Bir Nefes Daha, Yönetmen: Nisan Dağ, Yapımcı: Müge Özen - Solis Film, Jessica Caldwell & Yağmur Ünal -Impulse Film

Boş Zamanlar, Yönetmen: M. Cem Öztüfekçi, Yapımcı: Annamaria Aslanoğlu - Istos film

Çocuklar Geliyor Yönetmen: Mustafa Nuri, Yapımcı: Sezgi Üstün San – Sezzfilm

Kar ve Ayı, Yönetmen: Selcen Ergun, Yapımcı: Yeşim Aslan - Albino Zebra

Ölü Sezon, Yönetmen: Boran Güney & Erhan Yürük, Yapımcı: Müge Büyüktalaş & Yaman Birman - Kozmik Film Yapım Ltd.

Sardunya, Yönetmen: Çağıl Bocutoğlu, Yapımcı Çağlar Bocutoğlu - Kolor

Şeytan Tırnağı, Yönetmen: Ali Özgür Baltaoğlu, Yapımcı: Ali Özgür Baltaoğlu, Tolga Topçu & Cihan Öktem –Jaguar Projects

Tavşan İmparatorluğu, Yönetmen: Seyfettin Tokmak, Yapımcı: Chronis Pehlivanidis - Onos Film Produksiyon LTD

Uzaydan Gelen Prens: Zeki Müren, Yönetmen: Beyza Boyacioglu, Yapımcı: Steve Holmgren

'Yapım Aşaması Atölyesi' başvuruları devam ediyor

Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle gerçekleştirilecek Yapım Aşaması Atölyesi başvuruları ise 22 Şubat Çarşamba gününe kadar devam ediyor. Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca profesyonellere (dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri, TV kanal temsilcileri) açık sunum yapacaklar. Atölye sonunda seçilecek 2 filme bu yıl ilk kez Color-up Ödülü ve üçüncü kez Başka Sinema Ödülü verilecek.

Komşular platformuna Digiflame’den yeni ödül

Yeni uluslararası işbirliklerine önayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacı ile 2015 yılında başlatılan Komşular platformu, ortak hikâyeler geliştirirken bireyler ve kurumların birlikte çalışmaları için zemin hazırlamayı hedefliyor. Bu yıl ilk kez Türkiye’nin komşu ülkelerinden film projelerinin sunumlarının yapıldığı Komşular platformunda renk düzenleme ve online kurgu işlemlerini kapsayan Digiflame Ödülü verilecek.

Köprüde Buluşmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar

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