İKSV'den sinema profesyonellerine Film Geliştirme Atölyesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi'ne katılacak projeler belirlendi.

Bu yıl atölyeye Türkiye’den 112 başvuru yapıldı. Başvurular, danışma ve okuma kurulu tarafından değerlendirildi. Atölyeye katılacak 10 kurmaca ile 1 belgesel film projesi belirlendi. Projelerin uluslararası sunumları 15-16 Nisan tarihlerinde Cezayir’de gerçekleşecek.

Film Geliştirme Atölyesi'ne seçilen projeler şöyle:

Agoni (yön. Ali Vatansever, yap. Selin Vatansever Tezcan, Oya Özden – Terminal Film)

Aniden (yön. Melisa Önel, yap. Alara Hamamcıoğlu – Vigo Film)

Ebedi Alev (yön. Emre Akay, yap. Ali özgür Baltacı – Emre Akay Film)

Güzel Bir Gece (yön. Ozan Yoleri, yap. Arda Çiltepe, Ilgın Coşar – Vigo Film)

Hazine (yön. Salih Demir, yap. Çekdar Erkıran – Layen Film)

İki Gözlüler (yön. Ziya Demirel, yap. Anna Maria Aslanoğlu – İstos Film)

Kan ve Gül (yön. Sinan Öztürk, yap. Yamaç Okur – Ay Yapım)

O Yaratıklardan Biri (yön. Ali Özkul, yap. Ceylan özgün Özçelik – EHY Film Prodüksiyon)

Orada Mısın? (yön. Aysim Türkmen, yap. Nesra Gürbüz – Monomit Film)

Pastoral (yön. Michael Önder, yap. Joseph Erçelik Amado – Bluff Film)

Rahmet(yön. Emre Sert, Gözde Yetişkin yap. Suzan Güverte, Şebnem Kitiş – Ptot Film, Güverte Film, Emre & Gözde Film)

TRT’nin katkıları ile düzenlenen Köprüde Buluşmalar’ın 15. yılında atölyelerde sinemacılara verilen desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Destek ile Film Geliştirme Atölyesi’ndeki bir projeye 50 bin TL TRT Özel Ödülü verilecek.

Work Inn Progress Başvuruları Devam Ediyor

Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress başvuruları ise 19 Şubat Çarşamba gününe kadar devam ediyor.

Atölyeye seçilen filmlerin yönetmen ve yapımcıları yalnızca dağıtımcılar, festival veya fon yöneticileri ve medya temsilcilerine açık sunumlar yapabilecek. Atölye sonunda seçilecek filmlere, 30 bin TL Anadolu Efes Ödülü, Color Up Post-prodüksiyon Ödülü, Başka Sinema Ödülü, Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü verilecek.

Uluslararası işbirliklerine ön ayak olmak ve komşu ülkelerden sinemacılarla ilişkilere ivme kazandırmak amacıyla 2015 yılında başlayan Komşular Platformu'nda bir proje Postbıyık Ses Post-prodüksiyon Ödülü’nün sahibi olacak. Ayrıca bir proje de bu yıl 9. kez verilecek olan 8000 Euro CNC Ödülü için yarışacak.