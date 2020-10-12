Köprüde Buluşmalar Çevrimiçi Sinema Konuşması'nda: 12 Punto TRT Senaryo Günleri Ve TRT Ortak Yapım

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen, Türkiye’den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle bir araya getiren Köprüde Buluşmalar, Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından gerekli tedbirleri alarak atölye ve sinema konuşmalarını çevrimiçi olarak gerçekleştiriyor.

15.senesinde Köprüde Buluşmalar kapsamında nisan ayında ilk kez TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Film Geliştirme Atölyesi tarafından sunulan 50.000 TL TRT Özel Ödülü, yönetmenliğini Gözde Yetişkin ve Emre Sert’in yaptığı, yapımcılığını ise Şebnem Kitiş ve Suzan Güverte’nin üstlendiği Rahmet projesine verildi.

9-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İstanbul Film Festivali sırasında Köprüde Buluşmalar Sinema Konuşmaları’nın devamı olarak TRT’nin katılımıyla çevrimiçi bir konuşma düzenleniyor.

Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’ün açılış konuşmasıyla başlayan konuşmaya TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven, Köprüde Buluşmalar Work in Progress bölümünde Başka Sinema Ödülü’nü alan ve TRT Ortak Yapım’larından Güvercin Hırsızları filminin yapımcısı Sinan Sertel katıldı. 12 Punto TRT Senaryo Günleri’nin ve TRT Ortak Yapım koşullarının anlatıldığı konuşmanın moderatörlüğünü yapımcı Armağan Lale üstlendi.

Köprüde Buluşmalar Çevrimiçi Sinema Konuşması'nı izlemek için tıklayın.