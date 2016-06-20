Köprüçay'daki balık ölümlerinin sebebinin HES olduğu belirlendi

Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırındaki Köprüçay'da 4 Haziran’dan bu yana devam eden şüpheli balık ölümlerine, Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) firmasının kullandığı çimentonun neden olduğu belirlendi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Köprüçay’da 4 Haziran’dan bu yana devam eden şüpheli balık ölümlerinin, HES firmasının kullandığı çimentonun nehir suyunun PH değerini düşürmesi ve balıkların solungaç sistemlerini felç etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Tarım faaliyetlerini de etkiledi

Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırındaki Türkiye’nin önemli rafting merkezlerinden Köprüçay’da, 4 Haziran’da başlayan balık ölümleri devam ediyor. Isparta’nın Sütçüler ilçesinden başlayıp Akdeniz’e döküldüğü alana kadar onlarca kırsal alanda yerleşimin mevcut olduğu 183 kilometrelik nehir boyunca tarımsal sulama da yapılamıyor.

Vatandaşların girişinin engellendiği bölgede; yüzme, balık tutma ve tüketme yasakları da devam ediyor.