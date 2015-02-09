Köprüçay’a HES projesi onaylandı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Köprüçay’a HES yapılmasını öngören projenin imar planını onaylandı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Manavgat'a bağlı Değirmönü köyü yerleşim alanı sınırlarında HES yapılması için 1/5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1/bin ölçekli uygulama hazırlanmanı hazırlanmasının uygun olduğuna ilişkin İmar ve Şehircilik Komisyonu'nun raporunu görüştü. Bölgeye HES kurulmasının uygun olduğuna ilişkin rapor AKP grubunun oylarıyla kabul edildi. CHP karşı çıkarken MHP çekimser kaldı.

HES'in yapılacağı alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 1/100 bin ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planı'nda orman alanı olarak görülüyor. 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı da bulunmayan bölgeye yapılacak HES yılda 1 milyon kişinin rafting yapacağı Köprülü Kanyon Milli Parkı'na komşu olacak.

Şubat ayın Meclis toplantısında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen daha önce Ahmetler köyüne yapılmak istenen HES’le ilgili sıkıntılar yaşandığını ve projenin iptal edildiğini hatırlatarak, yöre insanının yapılmak istenen yeni projeyle ilgili da kaygılı olduğunu söyledi.