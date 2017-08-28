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Yaşam

Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş 30 Ağustos'ta başlıyor

Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli̇ geçişleri ise ücretli olacak

28 Ağustos 2017 20:06

Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ücretsiz geçişler, 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'da başlayacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos Çarşamba günü saat 00.00'dan 5 Eylül Salı günü saat 07.00'a kadar otoyollar i̇le 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati̇h Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri̇ ücretsiz olacak.

Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli geçişleri ise ücretli olacak.

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