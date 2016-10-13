Köprü ve otoyollarda milyarlık kaçak

Sayıştay’ın Karayolları denetim raporuna göre, 2015’te köprü ve otoyollardan 14 milyon 765 bin kaçak geçiş yapıldı. HGS ve OGS’den 1 milyar 67 milyon TL gelir elde eden devletin, kaçak geçişlerden yaşadığı kayıp ise 909 milyon 128 bin TL.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sayıştay’ın, Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 yılı denetim raporu, köprü ve otoyollardaki kaçak geçişlerin inanılmaz faturasını ortaya koydu. Rapora göre, 2015’te Otomatik Geçiş Sistemi’nden (OGS) 141 milyon 337 bin geçiş yapılırken, bu geçişlerden 352 milyon TL gelir elde edildi. Hızlı Geçiş Sistemi’nden de (HGS) 271.1 milyon adet geçişle 715.4 milyon TL gelir sağlandı. Böylece toplam gelir 1 milyar 67 milyon TL’yi aştı.

15 milyon kaçak

2015’te, HGS ve OGS’den toplam 14 milyon 765 bin adet kaçak geçiş oldu. OGS ve HGS’de para cezaları da dahil kaçak geçiş nedeniyle tahsil edilemeyen tutar 909 milyon 128 bin TL’yi aştı. Kaçak geçişlerin 11.2 milyonu plakası tespit edilen araçlardan kaynaklanırken, plakası okunamayan araçlardan kaynaklı kaçak geçiş ise 2.6 milyon adet oldu. Geçen yıl ayrıca 969 bin yabancı plakalı araç kaçak geçiş yaptı.

Yeniden hesaplanacak

Sayıştay’ın, kaçak geçiş bedellerinin tahsili konusunda uyardığı Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük geçiş sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek muhasebe işlemlerinde yaşanan sıkıntıyı gündeme getirdi. Genel Müdürlük, geçiş cezalarında artık “en uzun mesafe” yerine, “gidilen mesafe”nin dikkate alınması yönünde düzenleme yapıldığını vurgulayarak, cezaların da buna göre yeniden hesaplanacağını bildirdi. Genel müdürlük, kaçak geçiş ücretlerinin takibi için Gelir İdaresi, Aselsan ve PTT tarafından ortak sistem kurulacağını da belirtti.