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Çevre

Kopenhag trafiğinde artık otomobilden çok bisiklet var

Rakamlar son 20 yılda bisikletin trafiğinin yüzde 68 oranında arttığını ortaya koyuyor

05 Aralık 2016 22:18

Çöpe atılan gıdayı azaltan, %100 organik tarım yapılan bir ülke olmak için projeler üreten Danimarka’da yapılan araştırmalar, ülkenin başkenti Kopenhag’ın sokaklarında otomobillerden çok bisiklet olduğunu ortaya çıkardı.

On yıllardır el ile sayımı ile yapılan bisiklet sayımı, geçtiğimiz yıllarda 20 elektronik sensör ile takip edilmeye başlandı. Son yapılan sayımlar Kopenhag’da 2005’den beridir 35.080 adet bisikletin trafiğe eklendiğini toplam bisiklet sayısının ise 265.700 olduğunu gösteriyor. Bu rakam sayısı 252.600 olan otomobillerin sayısını küçümsenmeyecek bir miktarda geçmiş durumda.

Danimarka hükümeti şehir içi trafiğinde bisikletin yerini arttırmak için bir çok programlar düzenlemekte ve bu rakamlar bu projelerin işe yaradığını gösteriyor. Rakamlar son 20 yılda bisikletin trafiğinin yüzde 68 oranında arttığını gösteriyor.

Otomobillerden salınan sera gazını da azaltmayı hedefleyen bu projeler için 2005 yılından beridir 143 milyon dolar yatırım yapılmış. Bu yatırımlar sadece yaya ve bisiklet trafiğini artırmaya değil, araba ve bisiklet kazasını engelleyen önlemler için de harcanmış.

Her ne kadar bisiklet trafiği son yılda bir önceki yıla göre %15 oranında artış göstermiş olsa da, otomobil trafiği sadece %1 oranında azalmış. Buna rağmen Kopenhag şehri belediye başkanı Morten Kabell gelecek için umutlu. Kabell, şehrin 2025 yılında tüm trafiğinin %50 oranında bisiklet ile sağlanacağına inanıyor. Şu an tüm trafiğin %41’inin bisiklet tarafından sağlandığını düşünürsek bu hedefe ulaşmak çok zor olmasa gerek.

 

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