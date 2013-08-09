T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpekler neden sahibi esnerken esnemeye başlıyor?

Japon araştırmacıların bulgularına göre, köpekler sahiplerine sadakatten empati duyuyor ve sahipleri esneyince daha fazla esnemeye başlıyor

09 Ağustos 2013 18:03

Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, köpekler, sahipleri esnerken daha fazla esnemeye başlıyor. Köpeklerde de esneme insanlardaki gibi bulaşıcı, sebep empati. 
Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. ABD bilim dergisi "PLOS One"da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, köpekler sahiplerinin yorgunluğunu seziyor ve bu hisse empati gösteriyor. Eğer sahipleri esnerse köpekler de daha fazla esnemeye başlıyor.
Tokyo Üniversitesi’nde yürütülen araştırmanın sorumlusu Teresa Romero "Yaptığımız araştırma, esnemenin, empati nedeniyle köpeklerde de insanlardaki gibi bulaşıcı olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.
 

'Sahiplerinin yüz ifadelerini ayırt ediyorlar' 

 
Araştırma kapsamında 24 köpeğin, sahibine ve yabancı kişilere nasıl tepki verdiği  gözlendi. İncelemenin sonucunda köpeklerin sahiplerini yabancı kişilere oranla çok dafa fazla taklit ettiği saptandı. Hatta köpeklerin, sahiplerinin farklı yüz ifadelerini ayırt edebildiği de tespit edildi.
Benzer bir davranış, bir süre önce yapılan bir başka araştırmada şempanzelerde de tespit edilmişti.
Uzmanlar, insanlarda esnemenin bulaşıcı olmasını ise beynin empatiden sorumlu yarımküresindeki faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşünüyor.
 

ETİKETLER

köpeksadakatsahipesneme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24