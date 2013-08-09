Köpekler neden sahibi esnerken esnemeye başlıyor?

Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, köpekler, sahipleri esnerken daha fazla esnemeye başlıyor. Köpeklerde de esneme insanlardaki gibi bulaşıcı, sebep empati.

Japon bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. ABD bilim dergisi "PLOS One"da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, köpekler sahiplerinin yorgunluğunu seziyor ve bu hisse empati gösteriyor. Eğer sahipleri esnerse köpekler de daha fazla esnemeye başlıyor.

Tokyo Üniversitesi’nde yürütülen araştırmanın sorumlusu Teresa Romero "Yaptığımız araştırma, esnemenin, empati nedeniyle köpeklerde de insanlardaki gibi bulaşıcı olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

'Sahiplerinin yüz ifadelerini ayırt ediyorlar'

Araştırma kapsamında 24 köpeğin, sahibine ve yabancı kişilere nasıl tepki verdiği gözlendi. İncelemenin sonucunda köpeklerin sahiplerini yabancı kişilere oranla çok dafa fazla taklit ettiği saptandı. Hatta köpeklerin, sahiplerinin farklı yüz ifadelerini ayırt edebildiği de tespit edildi.

Benzer bir davranış, bir süre önce yapılan bir başka araştırmada şempanzelerde de tespit edilmişti.

Uzmanlar, insanlarda esnemenin bulaşıcı olmasını ise beynin empatiden sorumlu yarımküresindeki faaliyetlerle bağlantılı olduğunu düşünüyor.