Köpekler neden kemirmeyi sever?

Bilim insanları köpeklerin neden et yemeyi ve kemikleri kemirmeyi bu kadar çok sevdiğini buldu.

Köpeklerin atalarını araştıran bilimadamları sürekli sürüler halinde yaşayan ve avlanan bu hayvanların diyetlerinin zamanla değiştiğini ortaya çıkardı.

Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı incelemeye göre köpeklerin ataları, daha büyük avlar yakalayabilmek için sürüler halinde yaşamaya yaklaşık 8 milyon yıl önce başlamış.

Çenelerinin bu yeni yaşam tarzına uygun olarak evrilmesi sonucu bugün insanın en iyi dostu olarak bilinen köpeklerin ataları ''hiperetcillere'' dönüşmüş.

Dr Joao Munoz-Doran ve ekibi köpeklerin ataları için bir aile ağacı oluşturmuş ve 300'den fazla köpek benzeri türün birbirleri ile olan akrabağlık bağlarını ortaya çıkarmış.

Bu aile ağacı sayesinde artık hangi köpek türünün yaklaşık hangi zamanda ortaya çıktığı görülebiliyor ve bu sayede bilim adamları bir hayvanın yaşam tarzı ve içinde yaşadığı ortamın kafatası şeklini nasıl etkilediğini görebiliyor.

BBC'ye konuşan Dr Munoz-Doran ''Çok farklı şekillerde beslenen türleri birbirleri ile karşılaştırdık'' dedi.

Bilim insanı sözlerine ''Bundan sonra da her köpek türünü etcil, hiperetcil ve omnivor yani hem et hem de sebze yiyen cinsler olarak kategorilere ayırdık'' diyerek devam etti.

Modern köpeklerin en yakın akrabası olan gri kurtların da içinde bulunduğu hiperetcil grubunu inceleyen bilim insanları, bu hayvanın güçlü çenesinin ve keskin dişlerinin grup halinde avlanmayı öğrenmesinin ardıdnan evrildiğini görmüş.

Munoz-Doran ''Bu tip özelliklerin ortak bir evrimsel nedenden geldiğini fark ettik. Sekiz milyon yıl önce Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da orman alanları azalıp, geniş çayırlar artmıştı. Böyle ortamlarda av hayvanları gruplaşır. Bu sayede kendilerine saldırabilecek avcılara karşı daha dikkatli olabilirler'' dedi.

Bilim insanları ''Böyle bir durumda avlanan hayvanların aç kalmamak için tek seçeneği birlikte hareket etmektir, bu toplu avlanma ve yaşama da köpeklerin evrim sürecinde etki sahibi olmuş'' diye sözlerine devam etti.

Yani bu dönemde, dişleri daha büyük ve çeneleri daha güçlü olan hayvanlar avlanmada başarılı olmuşlar ve hayatta kalarak genlerini sonraki nesillere aktarmayı başarmışlar.

Dr Munoz-Doran ''Böylece zamanla köpeklerin atalarının kas güçleri artmış. Özellikle de ağızlarının çevresindeki kaslar güçlenmiş. Zamanla bu değişim de bizim hiperetcil dediğimiz hayvanların ortaya çıkmasını sağlamış'' dedi.

Araştırmacılara göre evcil köpeklerin kemik kemirip et yemekten hoşlanmalarının nedeni bu şekilde evrilmiş olmaları.

Munoz-Doran ''Köpekler en mükemmel şekilde et yiyebilecek ve birşeyler kemirebilecek şekilde evrilmiş. Bunları yapmakta çok yetenekliler ve bu yeteneklerini kullanmak istiyorlar'' dedi. (BBC Türkçe)