Köpekler insanların mimik ve duygularını anlıyor mu?

İngiliz ve Brezilyalı bilim insanların yaptığı çalışmaya göre köpekler, insanların mimiklerini, farklı duyularındaki bilgileri birleştirerek tanıyabildiği ortaya çıktı.

ScienceDaily’de yer alan habere göre, araştırmacılar, insandaki soyut negatif ve pozitif halleri köpeklerin algılayabildiklerini ortaya koydular.

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nden ve İngiltere’deki Lincoln Üniversitesi’nden hayvan psikologları ve hayvan davranışları uzmanı bilim insanlarının oluşturduğu ekip, 17 evcil köpeğe, köpeklerin ve insanların mutlu ve sevecen gözüken pozitif mimikler ile kızgın ve agresif gibi negatif mimiklerden oluşan görsel çiftleri ve seslerin farklı kombinasyonlarını gösterdikleri bir deney hazırladılar. Bu farklı yüz ifadeleri ve havlamalar veya insan seslerini barınan ses dosyaları, herhangi bir ön bir eğitim vermeden bu evcil köpeklere eş zamanlı olarak oynatıldı.

Ekip, köpeklerin, insan ve köpeklerdeki yüz ifadelerine bakmak için daha uzun süre zaman geçirdiklerini gözlemledi. Araştırmacılar, deney sonuçlarının köpeklerin bu tip duyusal bilgileri zihinsel temsiller olarak birleştirebildiğini gösterdiğini belirtiyorlar.

Araştırma ekibinden Lincoln Üniversitesi Psikoloji Okulu’nda çalışan Dr. Kun Guo, daha önce yapılan çalışmalarda köpeklerin yüz ifadeleri gibi ipuçlarından insan duygularını ayırt edebildiğini ama bunun duyusal tanıma ile aynı şey olmadığını belirtiyor. Kendi çalışmalarında ise, köpeklerin hem köpeklerdeki hem de insanlardaki duygulara dair tutarlı bir duyu tanıma yeteneğine sahip olduğunu ilk kez gösterdiklerini belirtiyor ve şimdiye kadar primatlardan sadece insanda bu bilişsel yeteneğin olduğunun bilindiğini söylüyor.

Ekibin diğer araştırmacısı Profesör Daniel Mills, şimdiye kadar evcil köpek sahiplerinin kendi duygudurumlarına karşı köpeklerin yüksek ölçüde hassas olduğunu belirten bir çok vakanın raporlandığı ve insan duygularını tanıyıp tanımadıklarının hep tartışma konusu olduğunu belirtiyor ve şöyle ekliyor:

“Ancak, öfkeli bir sese uygun yanıt verme gibi ilişkisel davranışlarda önemli bir fark vardır.Çalışmamız gösteriyor ki köpekler gerçekten insanların ve diğer köpeklerin duygularını tanıyabiliyor.”