Köpek, oyun oynarken kafasını tuvalet borusuna sıkıştırdı

Mersin’de 'Paşa' isimli bir köpek, tuvalet borusuyla oynarken kafasını sıkıştırdı. Olay yerine ulaşan itfaiyeciler Paşa'nın kafasını borudan çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı. Çalışmanın ardından Paşa'nın kafası, sıkıştığı tuvalet borusundan kurtarıldı.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine baplı Zeki Ayan Mahallesi'nde Paşa isimli evcil köpek, dışarıda gezerken bulduğu tuvalet borusu ile oynamaya başladı.

Paşa, oynarken kafasını boruya sıkıştırdı. Acı acı sesler çıkararak kafasını kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Boru bir müddet sonra acı vermeye başlayınca da acı acı havlamaya başladı.

Sabaha karşı köpeğin sesi ile uyanan ev sahibi, Paşa'nın kafasını borudan çıkarmak istedi. Başarılı olamayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine ulaşan itfaiye erleri Paşa'nın kafasını borudan çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı. Çalışmanın ardından Paşa'nın kafası, sıkıştığı tuvalet borusundan kurtarıldı.