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Kültür-Sanat

'Köpek halleri'ni tuvale taşıdı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'ndeki 15 Eylül Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni, ressam Mustafa Sevinç, 'Köpek Halleri' ismini verdiği sergi açtı

08 Ekim 2017 18:06

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'ndeki 15 Eylül Ortaokulu Görsel Sanatlar öğretmeni, ressam Mustafa Sevinç, \'Köpek Halleri\' ismini verdiği sergi açtı. Cunda Little BuddhArt Galeri\'deki sergide, Sevinç\'in 38\'i siyah-beyaz 43 tablosuna yer verdi.
Ressam Mustafa Sevinç, Ayvalık\'ta açtığı ilk kişisel sergisinde, geçen yıl kaybettiği köpeği \'Tyson\' ile geçirdiği 8 yılın izdüşümü niteliğinde olduğunu belirtiği tablolarını sergiledi. İlk günden büyük ilgi gören sergide Sevinç, 165x190 ebatlarında 5\'i renkli 9 eserine, 25x30 ebatlarında ise, 34 siyah-beyaz tablosunu beğeniye sundu. \'Köpek Halleri\' adını verdiği çalışmasının sayısı 80\'e yaklaşan bir seriye dönüştüğünü belirten Ressam Sevinç, 22 Ekim\'e kadar açık kalacak sergideki eserleri hakkında bilgi verirken, şöyle dedi:
\"Çıkış noktası Boxer cinsi köpeğim Tyson idi. Uzun yıllar beraber olduğum köpeğimden yola çıkarak attığım fırça darbeleri tuvalimde hayat buldu. Bizim onunla her gün yürüyüşlerimiz vardı. Bu yürüyüşler sırasında insanların hayvanlara bakış açısı beni ilgilendirmeye başladı. Yanımda bir hayvanla gezdiğimde insanların bana olan bakışları öne çıktı. Bu serginin oluşumu figür olarak \'Taysın\' ama siyah kalemle başlar Orhan Peker ile kendine gelir. Öyle bir süreç üzerine bu noktaya geldik. İnsanın şöyle bir tarafı var. Alanı sadece kendine ait olarak düşünür. Halbuki biz bir taraftan onların yaşam alanını işgal ediyoruz. Bu konuda insanların duyarlılık hissetmelerini istiyorum. Yürüme sevgisini köpeğimden kazandım. Başta ona olan saygım ve ihtiyacıydı yürüyüş. Şu an onsuz yürüyorum. Bu yürüyüşlerde onun hareketlerini olabildiğince gözlemledim ve fotoğrafladım. Serinin devamı gelecek.\"

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