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Dünya

Köpek eti yeme ‘festivali’nden bine yakın köpek kurtarıldı

Festival, 10 gün boyunca devam edecek

23 Haziran 2016 22:49

Çin'de, tüm protestolara rağmen bu sene de başlayan ve 10 gün boyunca devam edecek olan geleneksel köpek eti festivalinden, bine yakın köpek kurtarıldı.

Ajanimo’nun haberine göre, Çin’in Yulin şehrinde 10 gün sürecek olan köpek eti festivali başladı. Hayvan pazarlarına karşı, hayvan hakları savunucuları oldukça tepkili. Festival boyunca kesimhanelerde 10 bin kadar köpeğin öldürülmesi beklenirken, aktivistler bu durumu önleme peşinde.

Çin’de ve bazı diğer Asya ülkelerinde köpek yemek geleneksel bir durum ve insanların dostu olarak kabul edilen 10-20 milyon arası köpek etleri için öldürülüyor.

Her sene yaz aylarında festival başlıyor ve geleneksel şekilde köpekler kesiliyor. Amerikalı aktivist Marc Ching, bu durumu önlemek için Yulin’deki festivale gitti ve köpekleri kurtarma çalışmalarına başladı.

Salı gününün sonunda ise Ching ve arkadaşı Valarie Ianniello, 6 kesimhaneden 1000’e yakın köpeği serbest bırakmayı başardı. 

 

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