Çinlilerin köpekleri katledip yediği 'festival' başlıyor

Her yıl Çin’in güneyindeki Yulin şehrinde düzenlenen köpek eti festivali ülke içinde ve dışındaki tepkilere karşın başlıyor.

10 gün sürecek festivalde 10 bin kadar kedi ve köpek kesilip, yenecek.

Hayvan hakları savunucuları bu yıl festivalin durdurulması için dünya çapında 11 milyon imza topladılar.

Yerel yönetim, yetkililerin festivali desteklemediğini ancak özel firmaların festivale destek olduğunu söylüyor.

Festival neden düzenleniyor?

Liçi meyvesi ve Köpek Eti Festivalinde insanlar Yulin’de köpek yahnisi ve liçi meyvesi yemek için toplanıyor.

Çin, Güney Kore ve bazı diğer ülkelerde köpek yeme geleneği 500 yıl kadar eskiye dayanıyor.

Köpek etinin yaz aylarında sıcaktan koruduğuna inanılıyor.

Yulin Festivali ise son yıllarda başlayan yeni bir etkinlik.

Hayvanlara ne oluyor?

Halk ve satıcılar hayvanların insancıl yöntemlerle öldürüldüğünü söylüyor.

Ancak festivale karşı çıkanlar hayvanların acımasızca ve halk içinde kesildiğini, hatta bazen dövülerek öldürüldüğünü veya canlı canlı haşlandığını söylüyorlar.

Festivalden önce köpekler genelde küçük ve kalabalık kafeslerde bekliyor.

Bazı fotoğraflarda aralarında tasması olan köpekler görülüyor. Bu köpeklerin çalınmış evcil hayvanlar olması mümkün.

Çoğu köpek diğer şehirlerden kötü ve sağlıksız koşullarda getiriliyor ve bu da hayvanlar arasında hastalıkların kolayca yayılmasına yol açıyor.

"Stop Yulin Forever" kampanya grubu köpeklerin yolculuk sırasında aç ve susuz bırakıldığını söylüyor.

Festivalin destekçisi var mı?

Köpek eti satmak Çin’de yasal ve her yıl yemek için 10 milyon köpek kesiliyor.

Yulin Festivali bölgede yaşayan insanlar için bir gurur kaynağı.

Bölgedeki restoranlar da köpek etiyle yapılan yemekler satıyor ve festival şehre turist çekiyor.

Ancak etkinlik her yıl bütün dünyanın tepkisini çekiyor.

Bu hafta devlet haber ajansı Xinhua’nın yayınladığı ankete göre 16-50 yaş aralığındaki anket katılımcılarının %64’ü festivalin tamamen sonlandırılmasına destek veriyor. Yulin yerlilerinin de içinde bulunduğu %51.7’lik kısım da köpek etinin satışı ve tüketiminin tamamen yasaklanmasından yana, anket katılımcılarının %69,5’i daha önce hiç köpek eti yemediklerini belirtiyorlar.

Hayvan hakları savunucularının kurduğu Capital Animal Welfare Association’ın müdürü Qin Xiaona, “Bizim için dünyanın Yulin gibi acımasız bir festivalin Çin kültürünün bir parçası olduğunu düşünmesi utanç verici, halbuki öyle değil” diyor.

Birçok aktivist grup da Çin’deki kesim tesislerinden köpekleri kurtarmak için çalışıyor. Humane Society International (HSI) festival başlamadan önce kesim tesislerinden 20 köpek kurtardı.

HSI Çin'in poliçe uzmanı Peter Li “Biz kurtarmasaydık o hayvanlar dövülerek öldürülecek ve yenilecekti, bunu düşünmek gerçekten korkunç” dedi.

Çin’in sosyal medya platformu Sina Weibo kullanıcıları da festivale karşı olduklarını belirttiler. Bir kullanıcı köpeğinin ailesi olduğunu, yemek olmadığını yazdı.

Başka bir kullanıcı da domuz eti yiyip köpekler sevimli olduğu için köpek eti yememenin ikiyüzlülük olduğunu söyledi.

Protestolar işe yarıyor mu?

Yulin'in yerel yönetimi festival ile bir bağlantısı olmadığını savunarak tartışmalardan uzaklaştı.

Bu yıl yetkililer halk içinde hayvanların katledilmesini yasakladı. Protestoların gerçekleşebileceğini bekledikleri için de bölgedeki güvenliği arttırdılar.

HSI köpek eti ticaretinin yavaşladığını söyledi. Li, “Bir Yulin yetkilisi köpek eti satışının her geçen sene azaldığını söyledi. Hükümet yetkilileri korkuyorlar ve memurları köpek eti yapan restoranlardan uzak durmaları için uyarıyorlar” dedi.

Köpek eti ticaretini durdurmayı amaçlayan Duo Duo projesinin kurucusu Andrea Gung yerel yönetimin sorundan haberdar olduğunu fakat durdurmak için bir şey yapmadığını söylüyor.

Ancak köpek satıcısı Lin, protestoların festivale dikkat çektiğini söyledi. AFP’ye, “Protestolar yüzünden daha çok insan Yulin’in köpek eti festivali olduğunu öğrendi, bu yüzden herkes gelip denemek istiyor” dedi.