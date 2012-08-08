Köpeğin kirpiyle oyununun sonu

ABD’nin Oklahoma eyaletinde üç yaşındaki Bella Mae adındaki köpek yol kenarında gördüğü oklu kirpiyle oynamak istedi. Buldog cinsi köpek hiç beklemediği anda kirpinin saldırısına uğradı.

Kirpinin attığı 500’e yakın okun hedefi olan köpek yardıma gelen hayvan bakım ekipleri tarafından kurtarıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde hayvan kliniğinde Bella Mae’nin göğsüne, bacaklarına ve yüzüne saplanan okları temizleyen veterinerlerin okların gözüne isabet etmediği için köpeğin şanslı olduğunu söyledikleri belirtildi. (ntvmsnbc)