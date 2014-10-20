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Yaşam

Köpeğin insanlara alerjisi var

ABD’de 2 yaşındaki labrador cinsi Adam'ı muayene eden veterinerin köpeğe koyduğu teşhis herkesi şaşırttı

20 Ekim 2014 13:10

ABD’nin Indianapolis kentinde bir barınağa getirilen 2 yaşındaki labrador cinsi Adam isimli köpeği muayene eden veteriner, köpeğin insanlara karşı alerjisi olduğunu belirledi. Çok iyi bakım görse de tüyleri dökülen ve derisi çok zarar gören köpeğin sorununu anlamaya çalışan barınak yetkililerinin kan testi için götürdüğü veteriner, Adam'ın insanlara alerjisi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, barınak yetkililerinden Robin Herman, "Veteriner köpeğin insanlara alerjisi olduğunu söyleyince dalga geçtiğini sandım. Ancak nasıl bazı insanların köpeğe alerjisi varsa, Adam'ın da insanlara alerjisi olduğunu söyledi" dedi.

Adam'a insanların deri kabuklarının alerji yaptığını vurgulayan Herman, "Veteriner sorunun üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Çocukların tedavisinde uygulandığı gibi Adam'a da alerji yapan etkenlere duyarsız hale getiren bir serum verilecek. Tedavi bu hafta başlayacak" ifadesini kullandı. 

 

 

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