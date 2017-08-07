Köpeği kasten ezen sürücü serbest bırakıldı!

Kullandığı aracı yol kenarında bekleyen köpeklerin üstüne süren, sonra birisinin başının üzerinden geçerek öldürüp kaçan sürücü E.K., yakalandı. Sürücü, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde hafif ticari araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor. Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor.

Bir köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan olay yerinden kaçıyor.

Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Orhan, 6 Ağustos'ta Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu ve araç sürücüsünden şikayetçi oldu. Bunun üzerine olaya karışan aracın 07 JH 433 plakalı araç olduğu anlaşıldı.

Polisin yakaladığı 07 JH 433 plakalı aracın sahibi ve sürücüsü E.K.(resimde), 17 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında seyir halindeyken yolun sağında bulunan köpeklerin aracına koşarak havladıklarını, köpeklerden birinin ayağının üzerinden geçtiğini zannettiğini, yaklaşık 50 metre ileride durduğunu, olay yerinde 5- 6 köpek olduğunu ve tekrar geri dönemediğini olayda herhangi bir kastının olmadığını söyledi. E.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan E.K "İstenmeyen bir olaydı. Vicdan azabım bana yeter. Çoluk çocuğumun yüzüne bakamaz oldum. Ben pişmanım diyorum ama kimi inandırabilirim? Kanunun bana verebileceği ceza nedir ki? Allah katında bundan daha büyük bir günah olamaz. Ben de pişmanım. Konuşacak başka bir şey yok. Polise ifademi verdim. Dikkatsiz bir sürücü olarak cezamı çekmeye hazırım. Kanunun vereceği cezanın ne önemi var? Yaşayan bir yaratık, bu karınca da olabilir, benim yüzümden öldü. Affım için Allah'a yalvarıyorum" dedi.

Lise mezunu ve evli olan sürücü Kozan'ın işçi olarak bir şirkette çalıştığı öğrenildi.