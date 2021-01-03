Köpeği ile bakkala giderken sokak köpeğini bıçakladı

Ankara Çubuk'ta, köpeği ile bakkala giden bir kişi, üzerine havlayarak koşan sokak köpeğini sırtından bıçakladı. Yaralanan köpeğin başından yavruları ayrılmadı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hobi bahçesinde yaşayan H.İ.L., bakkala gitmek için kangal köpeği ile beraber yola çıktı. H.İ.L., bakkalın yakınına geldiğinde sokak köpekleri, havlayarak üzerine koşmaya başladı.H.İ.L., yanındaki rambo bıçağını köpeklere savurdu. Köpeklerden biri sırtına gelen bıçak darbeleriyle yaralanırken, yavruları başından ayrılmadı. (İHA)