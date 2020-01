Köpeğe tecavüze en fazla 4 yıl hapis

İstanbul Kağıthane'de yaklaşık üç ay önce H.Y. adlı bir kişi köpeğe tecavüz etmiş, tecavüz anı güvenlik kamerasına yansımıştı. "Nilayım" adındaki köpeğe tecavüz edilmesiyle ilgili dava açıldı. Tecavüz zanlısı H.Y.'nin 4 yıl hapsi istendi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen köpeğe tecavüz olayı hakkında Savcı Zeynel Sarıbuğa, iddianamede hazırladı. Sokakta yaşayan Nilayım’ın sahibi Gazi Güven iddianamede müşteki olarak yer aldı.

Şüpheli H.Y.’nin 17 Ağustos 2014’te saat 02.00 sularında köpeğe tevacüz ettiği görgü tanıklarının ifadesiyle belirtildi. İddianamede, H.Y.’nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlal ettiği belirlendi. Buna göre, H.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ‘Hayasızca Hareketler’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarında işlem yapılması talep edildi. İstenen bu cezaların üst sınır karşılığı 4 yıl hapis cezası.

Serkan Ocak’ın Radikal’deki haberine göre, hazırlanan iddianame İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 27 Kasım’da görülecek. Nilayım’ın sahibi Gazi Güven’in avukatı Yasemin Babayiğit, aynı zamanda İstanbul Barosu Yüretme Kurulu Üyesi. Babayiğit, Baro'nun Hayvan Hakları Komisyonu’nun da davayı takip etme konusunda talepte bulunduğunu anlattı. Taleple ilgili değerlendirme ilk duruşmada yapılacak. Eğer talep mahkeme tarafından kabul edilmezse, komisyon gözlemci sıfatıyla davayı takip edecek.

Avukat Babayiğit, iddianamede şüpheli hakkında TCK maddelerine göre işlem yapılmasının sevindirici olduğunu ancak hayvanların 'sahipli' ve 'sahipsiz' olarak ayırt edilmesinin doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: “Ayrım yapılmaksızın hayvana yönelen her türlü şiddetin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda düzenlenmesi gereken ağır yaptırımlara tabi olmasını dilerdik. Adaletin her canlı için tecelli etmesi gerekir. Hayvanlara adaletin sağlanabilmesi için kanunun para cezasına çevrilmeyen daha güçlü düzenlemelere ihtiyacı var. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi, kanuna aykırı eylemler zinciri hayvanla başlar, çocuk ve kadına yönelik şiddetle devam eder.”

Tecavüz görüntüsü kameraya yansımıştı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda 17 Ağustos gecesi bir binanın kamerasına tüyler ürperten tecavüz görüntüsü yansımıştı. Görüntülerin mahalleliler tarafından polise verilmesi üzerine soruşturma başlamış, kimliği belirlenen H.Y.’nin ifadesi alınmıştı. Şüpheli H.Y. alkol aldığını ve hiç bir şey hatırlamadığını söylemişti. Mahalle sakinleri olayın ardından Nilayım’ın psikolojisinin bozulduğunu, artık insanlardan kaçtığını söylemişti.