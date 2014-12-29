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Köpeğe tecavüz davasına katılım çağrısı

Yeryüzüne Özgürlük Derneği, İstanbul Kağıthane'de tecavüze uğrayan Nilayım isimli sokak köpeğinin davası için 'Sessiz kalmayalım' çağrısında bulundu

29 Aralık 2014 23:43

İstanbul Kağıthane'de 'Nilayım' isimli sokak köpeğine tecavüz davası 30 Aralık Salı günü saat 09.00'da görülecek. Yeryüzüne Özgürlük Derneği, hayvanlara işkence ve tecavüz edenlerin suçu ispatlansa da ceza almadığını belirterek, 30 Aralık'ta Çağlayan Adliyesi'ndeki 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya katılım çağrısı yaptı.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

TECAVÜZ DAVASINA VE BASIN AÇIKLAMASINA KATILIM ÇAĞRISI

Hayvana şiddet uygulayan, işkence ve tecavüz eden birçok kişi, suçu ispatlansa bile elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor. 

YARIN, 30 ARALIK 2014 SALI, SAAT: 09:00 İSTANBUL ADLİYESİ (ÇAĞLAYAN) 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 

Erkek egemen zihniyet, kadınlarda rıza aramadığı gibi, hayvanları da kendine mal ediyor, işkence ediyor, tecavüz ediyor, öldürüyor!
 
Sessiz kalmayalım! Tecavüze uğrayan köpeğin davasına hep birlikte katılalım.
 
Bedenine defalarca tecavüz edilen sokak köpeği MÜLAYİM'in duruşması, YARIN 30 ARALIK 2014, Salı günü İstanbul Adliyesi (Çağlayan) 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İnsanmerkezci, türcü ve erkek egemen sisteme karşı mücadele eden aktivistler olarak, saat 08:30'dan itibaren adliyede olacağız.
 
Hayvana şiddet uygulayan, işkence ve tecavüz eden birçok kişi, suçu ispatlansa bile elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor. 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Gaziantep Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Yeryüzüne Özgürlük Derneği ve hayvan hakları savunucuları olarak davaya katılma talebinde bulunacağız. Duruşma sonrasında iki yüzlü adalet anlayışını teşhir etmek ve erkek egemen, türcü zihniyeti bir kez daha lanetlemek için adliye önünde ortak bir basın açıklaması yapacağız.
 
Tüm basın mensuplarını ve haklara duyarlı tüm kesimleri basın açıklamasına katılmaya ve duruşmayı izlemeye, dayanışmaya çağırıyoruz.

YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ

 

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