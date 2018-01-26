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Yaşam

Köpeğe işkence yapan öğretmen açığa alınıp hakkında soruşturma başlatıldı

İlkokul öğretmeni Ahmet Durmuş, kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü köpeğin ölümüne neden olmuştu

26 Ocak 2018 22:28

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Rottweiler cinsi köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp, sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilen ilkokul öğretmeni Ahmet Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Daha önce görev yaptığı okulda da Durmuş hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde meydan geldi. Bir kamyonetin arkasına bağlanan köpeğin cansız halde sürüklenerek götürüldüğü anların görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı. Köpeği sürükleyerek götürdüğü iddia edilen Çiriş İlkokulu öğretmeni Ahmet Durmuş hakkında Erdemli Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Durmuş, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmen Ahmet Durmuş'u açığa aldı, hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim müfettişleri tarafından Durmuş'un ifadesi alındı.

Bu arada Durmuş'un, daha önce görev yaptığı okulda da hakkında soruşturma açıldığı ortaya çıktı. (DHA)

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