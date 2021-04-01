T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; "Sarhoştum hatırlamıyorum" dedi

01 Nisan 2021 18:40

Antalya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Veli S., polisin çalışmasıyla yakalandı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Veli S., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

köpeğe saldırıköpeğe cinsel saldırıcinsel saldırı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24