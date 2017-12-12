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Sağlık

Kopan kolu yerine dikilen işçinin sağlık durumu iyi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - BİTLİS'te çalıştığı demir madeninde iş kazası geçirip, kopan kolu yeniden yerine dikilen Galip Coşkun'un (38) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

12 Aralık 2017 20:55

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - BİTLİS\'te çalıştığı demir madeninde iş kazası geçirip, kopan kolu yeniden yerine dikilen Galip Coşkun\'un (38) sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Geçen 5 Kasım günü, Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyü yakınlarındaki demir madeninde taş kırma makinesi arızalandı. Arızayı gidermeye çalışan evli 2 çocuk babası Galip Coşkun\'un sağ kolu, geçirdiği iş kazası sonucu omzundan koptu. Mesai arkadaşları, Galip Coşkun ile kopan kolunu Muş Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Coşkun, ambulans uçakla Erzurum\'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Coşkun\'un kopan kolu, 6 saatlik başarılı bir ameliyatla yerine dikildi.
Ameliyat sonrası gözünü yoğun bakım servisinde açtığını belirten Galip Coşkun, \"Makinede eksik bir malzemeyi tamamlamaya çalışırken üzerimdeki yeleğim tambura sarıldı ve beni çekmeye başladı. Kendimi diğer tarafa attım. Baktım kolum düşmüş. Mesai arkadaşlarım kopan kolumu temizleyip, buzun içine koydular. Patronumuz beni Bitlis\'e getirdi. Bitlis\'ten uçak ambulansla Erzurum\'a getirildim. Doktorlar, \'Gençsin üzülme kolunu yerine dikeceğiz\' diyerek bana teselli verdiler. Kolumun yeniden yerine dikildiğine seviniyorum. Yanımda olması çok güzel\" diye konuştu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Operatör Doktoru El Cerrahı Uzmanı İbrahim Avşin Öztürk ise \"Genel durum itibariyle gayet iyi. Kolun yeniden hareket etmesi için en az 6 ila 1 yıl geçmesi lazım\" diye konuştu.

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