Maç sonucu | Konyaspor 1-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. Toplam 23 şutun çekildiği maçta iki takım da eşitliği bozmak için pozisyonlara girdi ve golü bulan Konyaspor oldu.

Oyuna 78. dakikada giren Ahmed Hassan, 90. dakikada attığı golle takımının galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bu sonucun ardında Konyaspor ligin ilk yarısını 39 puanla 2. sırada tamamladı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor’un 2 puan kaybettiği haftada farkı 7’ye indirdi. Üst üste 8. deplasman maçından da galip ayrılamayan ve 4 maç sonra sahadan puansız ayrılan Beşiktaş ise 19. hafta sonunda 28 puanla 7. sırada kaldı.

İlk yarıda 12 şutun çekildiği maçın ilk tehlikeli atağında Beşiktaş gole yaklaştı. Josef’in pasında topla buluşan Oğuzhan’ın sert şutunda Sehic topu iki hamlede kontrol etti. 36’da Josef’in kafa vuruşu savunmadan sekti. Batshuayi tehlikeli pozisyonda topu kaleci Sehic’e nişanladı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Beşiktaş direklere takıldı! Batshuayi’nin şutunda Sehic’ten dönen topa Larin’den önce savunma müdahale etti. Ghezzal’ın yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Cezayirli yıldız ardından kafa vuruşunu yaptı, top bu kez yan direğe çarpıp auta gitti! 76. dakikada ise Josef’in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde Konyaspor taraftarlarını sevince boğan, Beşiktaşlıları ise yıkan gol geldi. Sol kanattan gelen Konyaspor’da Skubic kale önündeki Ahmet Hassan’a topu gönderdi. Topa sırtı dönük bir şekilde yatarak vuran Ahmed Hassan ağları havalandırdı: 1-0.

Ligin 20. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Kemen, Campanharo (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Thiam (Dk. 88 Emre Demir), Gavranovic (Dk. 71 Mane), Mustafa Pektemek (Dk. 88 Ramazan Civelek) Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 68 Erdoğan Yeşilyurt), Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 46 Azubuike), Pedro Henrique (Dk. 68 Ahmet Oğuz), Kayode (Dk. 81 Özkan Yiğiter), Yatabare (Dk. 46 Leke James) Goller: Dk. 9 ve 17 Gavranovic, Dk. 23 Thiam (Yukatel Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 43 Uğur Demirok, Dk. 61 Kemen (Yukatel Kayserispor)

Maçtan önemli anlar

5. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte Umut Meraş, rakibinden önce topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

28. dakikada Cikalleshi'nin sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

45. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

60. dakikada ceza sahasında Batshuayi'nin şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topa Ghezzal bu kez kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

70. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ara pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

72. dakikada Josef'in pasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada Josef'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

84. dakikada Konyaspor atağında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'ndan döndü.

90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Michalak'ın ortasında kaleci Ersin Destanoğlu'nun tokatladığı top, sağ çaprazdaki Skubic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında altıpasın önündeki Ahmed Hassan'ın volesinde, top ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.