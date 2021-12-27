Miralem Pjanic'ten sakatlık ve hakem açıklaması

Beşiktaş'ta Francisco Montero, kazanma serisi yakalamaları gerektiğini vurgularken Pjanic ise hakemler için "Ne desem bilmiyorum, kararı onlar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında 90'da yıkıldı.

1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Francisco Montero, "Daha çok çalışmalıyız, daha çok mücadele etmeliyiz, daha çok savaşmalıyız. Her maçta konsantre oynamalıyız. Biz Beşiktaş'ız, bu durumu hak etmiyoruz. Kazanmalıyız, kazanma serisi yakalamalıyız. Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk, üzgünüz." diye konuştu.

Gol yollarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Montero, "Söyleyecek çok bir şey yok. Geçen sezon şans bulup atıyorduk, bu sezon şans bulsak da bazen girmiyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Miralem Pjanic ise sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, "Bir darbe aldım, beklemediğim anda aldığım için kötü düştüm ama çok önemli değil. Oyun için çok üzgünüm. Görüntüler tabii ki nettir. Hakemler ne yaptığını biliyorlar. Ne desem bilmiyorum, kararı onlar veriyorlar." dedi.