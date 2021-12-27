İlhan Palut: Bu sezon, Konyaspor için fırsat sezonu

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut bu sezonu Konyaspor için fırsat sezonu olarak gördüğünü ifade etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı son dakika golüyle deviren İttifak Holding Konyaspor ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı.

Konyaspor'un başında en yüksek puan ortalamasını yakalayan teknik direktör olan Palut, "Tabii ki kişisel başarılar insanı mutlu ediyor. Benim de kariyerim açısından önemli bir istatistik ama daha önemlisi takımımın ligin ilk yarısını bitirdiği konum. İyi başladık, iyi devam etmemiz gerekiyor dedik. Yukarılarda olabiliyorsunuz ama bunu sürdürebilmeniz önemli. Oyuncularım bunu 19. haftaya kadar taşıdılar. Bir bu kadar daha maç oynayacağız. Futbol dengelerin çabuk değiştiği bir oyun. Ciddiyetimizi korumalıyız. Bazen fırsat sezonları vardır. Ben bu sezonu Konyaspor için fırsat sezonu görüyorum." diye konuştu.

Palut oyuncularla arasındaki etkileşimi anlatırken "Öncelikle başarı için şu gerekir: Bir şeyleri başardık demiyorum, başarma yolundayız. Güzel adımlar atıyoruz. Burada futbolcuların teknik ekibin inanç birliği inanç köprüsü çok önemli. Ben oyuncularıma güveniyorum. Onlardan ne istediğimi söylediğimde ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Bu şekilde şükürler olsun ki ilk yarıyı bu şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.