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Yaşam

Konyalılar yağışa hazırlıksız yakalandı

15 Nisan 2009 18:11



Konya’da saat 13.30 sıralarında başlayan yağmur, yaklaşık 15 dakika sürdü. Kısa süreli etkili olan yağmur sonrası metrekareye 3.4 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

Yağışlı havanın etkisi altına giren Konya, aralıklarla sürecek yağışlı günler bekliyor. Saat 13.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren yağmur yağışı, Konyalılar'ı hazırlıksız yakaladı.

Yağmurdan kaçan bazı kişiler duvar diplerine sığınırken, bazılarının da ellerindeki kitapları başlarının üzerine koyarak korunmaya çalıştı.

Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, otomatik istasyon verilerine göre 15 dakikada metrekareye 3.4 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde de yağmur yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.

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