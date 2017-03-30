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Yaşam

Konya'da taciz şüphelisine meydan dayağı!

Şüphelinin, sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi

30 Mart 2017 14:33

Konya'da okul çıkışında 13 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., genç kızın babası ve çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Şüpheli, şikayette bulunan olmayınca serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesi Larende Caddesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan biri, M.T.'nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

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