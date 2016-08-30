Konya'da elektrikler kesilince darbe var sanıp sokağa döküldüler!

Konya'da dün gece elektiriklerin yarım saat kesilmesini darbe sanan halk sokaklara döküldü.

CNN Türk'ün haberine göre, Konya kent merkezinde saat 01.20 sıralarında elektrikler kesildi. Yaklaşık 30 dakika elektriklerin gelmemesi üzerine sosyal medya üzerinden örgütlenen bazı kişiler darbe olduğunu öne sürerek ellerine Türk bayraklarını alarak sokaklara çıktı.

Kent merkezindeki valilik binası ile askeri birliklerin bulunduğu binalar önünde toplandı. Bazı kişiler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 56'ncı Bakım Merkezi Komutanlığı çıkışını araçlarıyla kapattı.

Valilik binası önünde toplanan halk sayısı kısa sürede yaklaşık 500 kişiye ulaştı. Darbe olduğunu iddia edip Vali Yakup Canbolat ile görüşmek için valilik binasına girmek isteyen vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik oldu.

Valilik açıklama yaptı

Bu gelişmeler üzerine Vali Canbolat, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' üzerinden "Bir teknik arıza nedeniyle ilimizde kısa süreli elektrik kesintisi olmuştur. Şu an itibariyle il genelinde elektrik verilmiştir. Başkaca sorun gözükmemektedir. Vatandaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Herkese iyi geceler" açıklamasını yaptı.

Toplananlar dağılmadı

Vali Canbolat'ın sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklama ve polis yetkililerinin elektrik kesintisinin teknik bir arızadan kaynaklandığı yönünde yaptığı açıklamanın ardından valilik binası önünde toplanan bazı kişiler dağılmadı.

Milletvekili Babaoğlu geldi

Vali Canbolat'ın valiliğe gelmemesi üzerine yaklaşık 200 kişilik gurup bina önündeki bekleyişlerini sürdürdü. Bu sırada valilik binası önüne gelen AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu da bekleyenlere, "Korkacak bir şey yok. Rahatlıkla evinize gidebilirsiniz. Teknik nedenlerden dolayı bir arıza meydana geldi. Onu da hallettiler ve şuanda hiç bir sıkıntımız yok. Vali beyle de irtibat halindeyiz. Oda hiç bir sıkıntı olmadağını söyledi" açıklamasını yaptı.

Daha sonra toplanan gruptan 2 kişiyi valilik binasına alarak Vali Canbolat ile telefonla görüştürdü. Vali Canbolat ile telefonla görüşen kişilerin, herhangi bir sıkıntı olmadığı yönünde yaptığı açıklamanın ardından valilik binası önünde toplananlar dağıldı. Askeri birlikler önünde toplanan 20-30 kişilik gurupların da teknik arızadan dolayı elektriklerin kesildiğini öğrenince dağıldığı belirtildi.