Konya'da bin 676 kişi memurluktan atıldı

Konya’da darbe girişimi sonrası başlatılan ‘FÖTE’ soruşturması kapsamında bin 676 kişinin devlet memurluğundan atıldığı açıklandı.

Konya Valiliği, 29 Eylül 2016 tarihi itibariyle yasal işlem yapılan kişi sayısını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ/PDY bağlantısı gerekçesiyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile ilgili olarak, açığa alınan kişi sayısı toplamı 3 bin 146, tutuklanan kişi sayısı toplamı bin 1, devlet memurluğundan çıkarılan bin 676'dir. İlgililer hakkında yasal işlemlere hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.