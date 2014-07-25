Konyaaltı plajında iç çamaşırından sonra köpek yasağı

Antalya'daki ünlü Konyaaltı sahilinde iç çamaşırıyla denize girenlere yönelik tepkiler sonrasında plajı işleten Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET'in, iç çamaşırıyla denize girmeyi yasaklamasının ardından, ikinci bir yasak da köpeklere getirildi. 11 kilometrelik plaja asılan tabelalarla köpeklerin denize sokulmasının ve sahile getirilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, plajlara konulan Türkçe ve İngilizce uyarıların bulunduğu tabelada, 'Mavi bayrak uygulaması gereği sahile ve denize köpekle girilmesi yasaktır' ibaresi yer aldı. Denize evcil hayvanlarını getirenler, güvenlik görevlileri tarafından uyarılıyor ve diğer insanların rahatsız olduğu gerekçe gösterilerek çıkarmaları isteniyor.

Bazıları yasağa uymuyor

Plajlarda köpeklerin denize ve sahile girişinin yasaklanmasına rağmen evcil hayvan sahipleri plaja köpekleriyle birlikte gelmeye devam ediyor. İki köpeğiyle sahile gelen bir Rus kadın , köpeklerin de sıcaktan bunaldığını ve denize girişlerinin tamamen yasaklanmasını doğru bulmadığını söyledi.

Antalya 'da yerleşik yaşadığını belirten Rus kadın, köpeklerin girebileceği ayrı bir plaj oluşturulabileceğini de kaydetti. Bazı vatandaşlar ise sahil ve denizin köpeklere yasaklanması kuralını doğru bulduğunu açıkladı.

Mavi bayrak kuralı

Plaj ve denize köpeklerin girmesinin yasaklanmasının mavi bayrak kuralları gereği olduğunu kaydeden ANET İşletmeler Direktörü Umut Tekeş, şunları söyledi: "Evcil hayvanlar özellikle köpeklerin denize ve sahile girişinin yasaklanması mavi bayrak kuralı gereği ve bu kurallara göre kesinlikle evcil hayvanların sahile girmesi yasak. İnsanlar rahatsız oluyor. 'Bebeğim, çocuğum var, köpeğin üzerinde hastalık olabilir, tüyü çocuğumun boğazına kaçabilir' diye şikayet edenler var. Ayrı bir plaj yapmayı düşündük. Bir yer ayıralım diye ama bu kez de inanılmaz bir yoğunluk olacak. Antalya'da ne kadar köpekli varsa oraya doluşacak, bu kez deniz daha çok kirlenecek. Mavi bayrakları oraya asabilmemiz için bu yasaklara uymalıyız."