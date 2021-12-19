6 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava eğitimi de olumsuz etkiledi. Kars il genelinde, Konya'nın 24, Adana'nın Tufanbeyli, Karaman'ın Başyayla, Aksaray'ın Ortaköy, ve Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

Kars'ta okullar tatil edildi

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Konya'da 24 ilçede okullar tatil edildi



Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Karaman Başyayla'da ara

Karaman’ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir“ dendi.

Tunceli Pülümür'de eğitime ara

Tunceli'de sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık, yarın için ilçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Pülümür’de karla kaplanan 90 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ile Nazımiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

Aksaray’da eğitime ara

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tufanbeyli'de eğitime kar engeli

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini açıkladı.