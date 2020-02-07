Konya, Kayseri ve Adana'yı sağanak yağış vurdu: Dereler taştı, bir ev sele kapılarak sürüklendi

Konya, Kayseri ve Adana'da yaşanan şiddetli yağışların ardından üç ilde birden fazla ilçe sele teslim oldu. Dereler taşarken, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir ev sele kapıldı.

Konya'da bazı dereler taştı

Konya'da, eriyen karlar ve sağanak yağmurla birlikte dağ eteklerinden akan su nedeniyle Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı’na akan derede taşkınlar yaşandı. Bazı tarım arazileri su altında kaldı.



Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve karların erimesi sonucu dağ eteklerinden akan su, dere yataklarında taşkınlara neden oldu. Huğlu Boğaz Deresi ve Derebucak Barajı’na akan derede oluşan taşkın nedeniyle Pınarbaşı, Akçabelen ve Yeşildağ mahallelerinde tarım arazileri ve bazı bahçeler su altında kaldı. Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı evlerin alt katında müştemilat olarak kullanılan bölümlere su bastığı belirtildi. Beyşehir ve Derebucak Belediyesi ekipleri de taşkınlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ''İlçemizde gerçekleşen sağanak yağış dolayısıyla, Derebucak’ımız ve Huğlu’muzda bulunan, gölümüzü besleyen derelerin dolup taştığını görmek bizleri sevindiriyor. Ufak çaplı zararlar dışında bölgemizde can ve mal kaybı olmaması da bizleri sevindiriyor'' dedi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur sele neden oldu

Kayseri'nin Yahya ilçesinde de şiddetli yağmur sele neden oldu.

Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu. Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti. Mahalle sakinlerinden Ali Gülfişan, ilçede zaman zaman su taşkınları yaşandığını belirterek, "Sağanak 3 saat etkili oldu ve pansiyonumun bir bölümü selden zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi. Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.

Adana Feke Belediyesi de sele teslim

Adana'da, dünden beri aralıklara devam eden yağmurun neden olduğu sel ve heyelan nedeniyle birçok mahalle yolu trafiğe kapandı.



Yağışın etkili olduğu Feke-Kazancı-Köleli yolu ile Feke-Tapan-Kozan yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Feke-Değirmendere yolunda ise dün gece saatlerinde bir araç sele kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Feke Belediyesi'ne ait iş makinesi, aracı bulunduğu yerden kurtardı. Feke-Çondu yolu ile Şahmuratlı Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yol da sel nedeniyle trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.



Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, yaşanan afetlerle ilgili yaptığı açıklamada "Çondu, Köleli, Süphandere, Oruçlu, Gafaruşağı, Ormancık olmak üzere ilçe genelindeki mahallelerde şiddetli yağış ve toprak kaymaları devam ediyor. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsun, yolculuklarına hazırlıksız çıkmasın. Ekiplerimiz 24 saat boyunca çalışıyor" dedi.

Adana Tufanbeyli ilçesinde dere taştı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bağlı Karsavuran Mahallesinde aşırı kar ve yağmur yağışından dolayı dere taşınca yol nehre döndü.

Karsavuran Mahallesinde dün başlayan aşırı yağışı nedeniyle dereler taştı. Derenin taşması sonucu yol nehre dönerken trafikte aksamalar meydana geldi. Sular çekilene kadar araçlar yoldan geçemedi. Elektriğin de kesildiği mahallede hayat felç oldu. Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşların ahırları da su altında kaldı.