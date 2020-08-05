Koronavirüs salgının kentteki durumuna ilişkin bilgi veren Konya İl Sağlık Müdürü, "Hasta sayımız yüksek, bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandeminin ildeki son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hasta sayımız yüksek, bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez" diyen Koç, Konya'nın Koronavirüs ile yoğun bir dönem yaşadığını ifade etti.

"Bu hafta itibarıyla ameliyatlarımız başlayacak"

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edeceğini belirten Koç, şöyle devam etti: "Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Covid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada bu hafta itibarıyla inşallah ameliyatlarımız da başlayacak. O nedenle Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Covid-19 dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır."

"Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez"

Yatak ve yoğun bakım yoğunluğu olduğunu da belirten Koç, "Ama 'yer yok' diye bir şey yok. Şu anda bayram itibarıyla da ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede yatırılamadı, diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkatli olmalıyız. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi bir şekilde götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.

"İl dışından Konya'ya hasta getirildiği iddiaları şehir efsanesi"

İl dışından Konya'ya hasta getirildiği yönündeki iddialara da cevap veren Koç, "Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya’dandır. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Sadece Konya’dan hasta sayımız yüksektir" dedi.