Konya-Fenerbahçe maçında Nejat İşler sürprizi

Gümüşlük Belediyespor'un başkanlığına talip olan sevilen oyuncu Nejat İşler bu kez de Torku Konyaspor-Fenerbahçe arasında dün (28 Şubat 2015) oynanan maçta görüntülendi. İşler, Konyasporlu taraftarların arasında, Gümüşlükspor ve Bodrumspor atkılı bir grup taraftarla birlikte maçı izledi.

Son günlerde sadece futbol maçlarında rastlanan Nejat İşler, bu kez de Torku Konyaspor- Fenerbahçe maçını izlerken tribünde görüntülendi.

Futbola olan tutkusu bilinen Nejat İşler, son olarak yaşadığı Gümüşlük'teki futbol takımının başkanı olmak için kolları sıvamıştı.

İşmer, Gümüşlük Belediyespor'a başkan olduğu taktirde takımın adını Halkgücü, amblemini ise 'yumruk' yapacağını açıklamıştı.