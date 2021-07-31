Konya'daki katliamın kamera görüntüleri: Poşetten çıkardığı silahla ateş açtı

Konya'da Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın kamera görüntülerine göre saldırgan 20 dakika Dedeoğlu ailesiyle otururken, 18 dakika sonra eve geri dönüp silahla ateş açıyor. Katledilen ailenin avukatları, diğer kamera görüntülerinin de inceleneceğini, olayın araştırılmasının ardından fail sayısının artabileceğini belirtti.

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin katledilmesiyle ilgili incelemelerde bulunan avukatlar, soruşturmayı yürüten Konya Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü. Görüşmeye avukatlar, Abdurrahman Karabulut, Özgür Erol, Maviş Aydın ve Eylül Yaylacı katıldı.

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Görüşmeden sonra Mezopotamya Ajansı'na konuşan avukat Maviş Aydın, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcısı, otopsiye katılan savcı ve beraberindeki 3 savcı olmak üzere toplam 5 savcı görüşmede yer aldı. Soruşturma kapsamında 3 kamera kaydı alınmış. Birinin çözümlemesi yapılmış. İki tanesinin çözümlenmesi yapılmamış. Çözümlenmesi yapılan kamera kaydında tek failin girdiği 35-40 dakikalık kayıt var. Bu tek kameradan yapılan incelemede, sadece bir saldırgan görülüyor. Diğer kamera incelenmediğinden bir şey söylemiyorlar."

Görüntü çözümlemesi yapılan kamera kaydında failin, saat 17.50 sıralarında aracını getirip, evin bahçe kapısına yanaştırdığını belirten Aydın, şöyle devam etti:

“O anda evin en küçük kızı ile diğer ablasının arka komşudan geldiği görülüyormuş. Fail arabasını yanaştırınca ayak üstü sohbet ediyorlar. Sonra fail içeri giriyor. Fail ile baba Yaşar Dedeoğu, sandalyede karşılıklı oturuyorlar. O arada evin kadınları yanlarda taşların üzerine oturuyorlar, 5 kişi falan. Biraz konuşuyorlar. O görüşmenin süresi yaklaşık 20 dakika. Sonra faili uğurluyorlar. 18 dakika sonra fail geri geliyor. Geri geldiğinde aile faile, kendileri kapıyı açıyor. Adam içeri giriyor, oturuyor. Elinde mavi bir poşet varmış, poşetten silahını çıkartıyor. Fail ateş edince, evin küçük kızı failin üzerine atlıyor, silahı almak için. Sonra bir kadın daha adamın üzerine atlıyor, silahı almak için uğraşıyorlar. Sonra diğerleri dahil oluyor. Fail bir şekilde kendini sıyırıyor. Biraz uzaklaşıyor, sonra dönüp hepsine ateş ediyor.”

Saldırganın, Dedeoğu ailesine mayıs ayında saldıranların yakını olduğu ancak gözaltına alınıp bırakılanlar arasında yer almadığı belirtildi. Avukatlar, izlenilen tek kamera görüntüsünde bir failin olduğu ancak diğer kamera görüntülerin izlenilmesi ve olayın araştırmasıyla birlikte fail sayısının artabileceğini ifade etti.