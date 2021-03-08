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Yaşam

Konya'da bir adam 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi

08 Mart 2021 21:00

Konya'da bir adam, oğlunu boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta site görevlisi olarak çalışan İ.K. (32), evde yalnız oldukları sırada 10 yaşındaki oğlu H.K'yi boğarak öldürdü.

Olaydan sonra polisi arayan İ.K, "Ben birini öldürdüm." dedi.

Polis ekiplerini yolda karşılayan ve eve götüren İ.K. gözaltına alındı.

İ.K'nin son dönemde aşırı borçlandığı ve yakın zamanda eşine de şiddet uyguladığı kaydedildi.

Eve gelen çocuğun diğer yakınları ise sinir krizi geçirdi.

oğluKonyaMeram
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