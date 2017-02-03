T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Konutta KDV düzenlemesi ne getirecek?

Beyaz eşyada ÖTV'nin üç aylığına kaldırılması kararıyla birlikte konutta da KDV düzenlemesi yapıldı

03 Şubat 2017 13:00

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış inşaat projelerinde metrekare vergi değeri 500 ile 1.000 lira arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.

Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

ETİKETLER

KonutKDVemlak piyasasıbeyaz eşyayeni düzenlemealım satımgayrimenkul

İlgili Haberler

Beyaz eşyada nisan sonuna kadar ÖTV kalktı!

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar bugün yürürlüğe girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24