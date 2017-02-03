Konutta KDV düzenlemesi ne getirecek?

Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış inşaat projelerinde metrekare vergi değeri 500 ile 1.000 lira arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.



Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.



Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.