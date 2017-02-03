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Ekonomi

Beyaz eşyada nisan sonuna kadar ÖTV kalktı!

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar bugün yürürlüğe girdi

03 Şubat 2017 12:32

Beyaz eşyada 30 Nisan 2017'ye kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşyada nisan sonuna kadar yüzde 6,7 olan ÖTV oranları sıfırlandı.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararın kapsama listesi şu şekilde:

*Buzdolapları

*Bulaşık makinaları

*Çamaşrı makinaları

*Klimalar

*Küçük ev aletleri

*Kurutma makinaları

*Elektrikli süpürgeler

*Su ısıtıcılar

*Saç makinaları

*El kurutma makinaları

*Ütüler

*Ev elektronikleri

*Elektrikli ısıtıcılar 

*Termosifonlar

Analist yorumu

BusinessHT'de yer alan habere göre Deniz Yatırım, "Kararın özellikle ilk çeyrekte beyaz eşya satışlarına pozitif etki yaratmasını bekliyoruz. Buna göre de özellikle Arçelik, Vestel Beyaz Eşya ve Vestel Elektronik hisseleri karardan pozitif etkilenecektir. Yurt içi satışlar Arçelik'in toplam satışlarının yüzde 40'ını Vestel Beyaz Eşya'nın toplam satışlarının ise yaklaşık üçte birini oluşturuyor" dedi.

Mobilyalarda ÖTV düşürüldü

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

Yat ve teknelerde ÖTV süresiz sıfırlandı

Diğer taraftan aynı kararla gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.

 

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