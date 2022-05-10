Konut kredisi paketi açıklandı, ev fiyatları anında arttı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 'düşük faizli konut kredisi' uygulamasını duyurmasının ardından, bazı ev fiyatlarında anında fiyat artışı yapıldığı görüldü.

Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları, geçen yıla göre yüzde 120 artış gösterdi. Özellikle konutlarda yaşanan fiyat artışları kabine toplantısının gündem konularının başında geliyordu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında hazırlanan paketin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısının ardından konut fiyatlarının anında yükseltilmesi dikkat çekti. Bazı ev fiyatları neredeyse iki katına çıkartıldı.

Hesabından bir açıklama daha yapan Şamil Tayyar “Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?” dedi.