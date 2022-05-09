Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa konut alacaklara 2 milyon liraya kadar 10 yıl 0.99 faiz kredisi sağlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık. Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın alımlar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, "Bay Kemal, 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizdir, biz onlara sahip çıkacağız. Bay Kemal senin ortakların varsın PKK mensubu olsun. Sen onlarla beraber Ankara’dan İstanbul’a yürümeye devam et. Ama biz bu kardeşlerimizle ensar kültürü içinde yolumuza devam edeceğiz. Asla taviz de vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor"

"Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor.

2023 hedefleri ve 2053 vizyonumuzla sembolleştirdiğimiz kendi yol haritamıza bağlı kalmaya başardık. Türkiye küresel üretim, lojistik sistemindeki yeni arayışları durumundadır."

"Ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kurtardık"

"Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım yürütüyoruz. Hiçbir açık ve gizli oyunun bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin vermiyoruz.

Ülkemizin önü yıllarca siyasi istikrarsızlıkla, suni ekonomik krizlerle, terör örgütleri, vesayet, darbelerle, evrensel kavramların arkasına gizlenmiş sinsi projelerle kesilmiştir. Bizim dönemimizde de farklı görünüm ve yöntemlerle hep sahnelendi.

Demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken kirli oyunları bozarak bugünlere geldik. Hak ve özgürlük alanlarını genişleterek ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kurtardık."

"Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz"

"Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş bir bomba olan FETÖ ihanet çetesini canımızı ortaya koyarak milletimizle birlikte tepeledik. Yaptığımız sınır ötesi harekatlarla sınırlarımıza dayanan tacizleri milletimizle püskürttük. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı en büyük sağlık krizi olan Koronavirüs salgını olan üstesinden sağlık sistemimizin gücü, dirayetli yönetimimizle, milletimizle hep beraber el ele yok ettik.

Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'nin ayağındaki geri kalmışlık zincirlerini milletimizle birlikte parçalayıp attık.

Küresel finans, güvenlik, mülteci, sağlık krizleri olarak tezahür eden çarpıklıkların yükünü ülkemizin üzerine yıkma hevesini yine milletimizle birlikte yine kursaklarda bıraktık.

Çalışmak isteyen hiçbir insanımızın işsizlik sebebiyle ailesi ve çevresinin karşısında boynunun bükük dolaşmasına yol açmayacak bir anlayışla ekonomiyi yönetiyoruz. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz."

"Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar ürün maliyetlerinde ciddi artışlara yol açıyor"

"Bugün Türkiye enerji hariç dış ticaret fazlası veren, yani ihracatı ithalatını geçen bir ülke durumuna gelmiştir. Ancak enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar sadece dış ticaret görünümümüzü bozmakla kalmıyor, ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerdeki fiyat artışları, ne enerji fiyatlarındaki yükselişle, ne döviz kuruyla, ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelerdedir. Sırf aç gözlülükten, fırsatçılıktan, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir."

"Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz"

"Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı artırmaya ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik de hazırlıklar yürütüyoruz.

Sabırla, azimle, inançla yürüdüğümüz bu yolun sonu ülkemizin selametine, milletimizin refahına, insanımızın huzuruna çıkmaktadır. Yeter ki kendimize güvenerek, umudumuzu canlı tutarak, vizyonumuzu genişleterek daha çok çalışalım, üretelim, mücadele edelim. İşte o zaman aydınlık geleceğin bizi beklediğini hep birlikte göreceğiz.

Siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemize, belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülke yönetimindeki 30 yıla yaklaşan birikimine güveniyoruz. 85 milyon vatandaşımızın gücüne itimatımızla inşallah bu mücadeleyi de zaferle taçlandıracağız."

"İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımıza"

"Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum.

İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir. 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmıştık. Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.

Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık.

Birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,98 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

"Müteahhitlere uygun maliyetli kredi kullandıracağız"

"Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız. Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.

Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz."

"Yerli ve milli pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk"

"Yerli ve milli pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı Sarayı ile başlayıp, 1. Meclis'le sona eriyor, tam ortasında Ayasofya Camisi bulunuyor."

"Başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu"

"Bin yıllık vatanımız Anadolu tarihin her döneminde çeşitli sebeplerle diğer coğrafyalardan gelen insanlara kucak açmış yurt olmuştur. Başı dara düşen, hayatı ve geleceği tehdit altına giren tüm kardeşlerimiz yönünü Anadolu'ya çevirmiştir.

Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok hasbi, yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelenin ardından yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insan Anadolu'ya geldiler.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın dışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarınan, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı."

"Bay Kemal senin ortakların varsın PKK mensubu olsun"

"Bay Kemal, 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizdir, biz onlara sahip çıkacağız. Bay Kemal senin ortakların varsın PKK mensubu olsun. Sen onlarla beraber Ankara’dan İstanbul’a yürümeye devam et. Ama biz bu kardeşlerimizle ensar kültürü içinde yolumuza devam edeceğiz. Asla taviz de vermeyeceğiz."

"Suriye'de tüm alt yapısıyla 200 bin konut projesine başlıyoruz"

"Yeni bir adım daha uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle, Suriye'de tüm alt yapısıyla 200 bin konut projesine başlıyoruz. Kurumlarımızın çalışmalarına göre 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönmek için gönüllü olduğunu gösteriyor.

Sığınmacı sorunu sadece bize mahsus değil, bu tüm dünyanın sorunudur. Gönüllü dönüşler için gereken imkanları sağladıkça ülkemizdeki Suriyeli sayısının makul düzeylere gerileyeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Suriyelilere veya diğer ülkelerden gelen yabancılara kendi vatandaşlarımızdan farklı hiçbir imkan sağlanmamakta, ekstra hiçbir kaynak tahsis edilmemektedir."