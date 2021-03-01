Formatı kendisine ait olan Konuşanlar programıyla 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Hasan Can Kaya, Ocak ayında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e transfer olmuştu. Konuşanlar, Exxen'de açık ara en çok izlenen içerik oldu.

YouTube kanalındaki bölümleri kaldırması ile büyük tepki çeken Hasan Can Kaya, uzun süre trending topics listesinde olmuştu. Gelen tepkilerden sonra yükselişine devam eden Kaya, YouTube kanalına özel olarak hazırlanan 'shot' videoları ve yakında yayına girecek yeni projelerin duyurulmasıyla kanal son 20 günde 50 Binden fazla abone kazandı.

Medyatava'nın haberine göre, bu sene kendi dalında yarıştığı neredeyse bütün kategorilerde 'en iyi komedyen' veya 'en iyi talk show' ödüllerini kazanan Hasan Can Kaya, içlerinde ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Galatasaray Üniversitesi'nin de bulunduğu pek çok saygın eğitim kurumundan da ödül kazandı.