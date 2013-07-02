Konuşan paketler 'sigarayı bıraktırabilir'

Stirling Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen sigara paketleri, açıldığı anda sigara kullanan kişiye, sigarayı bırakması için teşvik edici ses kayıtları çalmaya başlıyor.

Ses kayıtları, sigara içmek ile sağlık ve doğurganlık arasındaki bağlantıyı hatırlatıcı mesajlar ve sigaradan kurtulmak için bir yardım hattının numarasını içeriyor.

Yapılan testler sonucu "konuşan sigara paketleri"nin etkili olduğu tespit edildi. Testler, 16 yaşın üzerindeki erkek ve kadınlardan oluşan daha büyük gruplarda uygulanmaya devam edecek.

Stirling Üniversitesi'nde paketi üreten ekipten Crawford Moodie, sigara şirketlerinin ileriki bir dönemde konuşan paketleri pazarlama ürünü olarak kullanabileceklerini söyledi: "Bu araştırma 'sağlıklı bir hayat' nasıl teşvik edilir, bunu gösteriyor."

Sigaranın zararlarına karşı çalışmalar yürüten Ash Scotland kurumundan Sheile Duffy, konu hakkında "Paketlerin üzerine sağlıklı ve bağımlılıktan uzak bir hayatı öneren mesajlar yapıştırmaktan daha yaratıcı çalışmaları memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.

Duffy, "Alternatif sigara paketlerinin tüm yaştan bireyler üzerindeki potansiyel etkilerini detaylı bir şekilde araştırmaya ihtiyacımız var. Sigara içen genç kadınlar üzerindeki yapılan bu son araştırma, bu tip paketlemelerin sigaraları kadınlara daha çekiçi hale getirmediğini gösterdi" dedi.

İngiltere Kanser Araştırma Merkezi'nden Alison Cox, Stirling Üniversitesi'nin araştırmasına "pazarlama yönetemlerinin sigarayı bırakmaya yardımcı olup olmadığını görmek için" destek verdiklerini söyledi.

İskoçya hükümeti, sigarayı bırakmak isteyenlere yardım için, tütün paketlerinin standart hale getirilmesine destek olunacağı sözünü vermişti.

Sağlık Bakanı Michael Matheson, İskoçya'da sigara kullananların oranını, 2034'te yüzde 23'ten yüzde 5'e çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

BBC Türkçe