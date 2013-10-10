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Kültür-Sanat

Kontrbas sanatçısı Kürşat And hayatını kaybetti

And, Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde yapılacak törenden sonra Menemen Ulukent Mezarlığı'nda defnedilecek

10 Ekim 2013 22:42

İzmir Senfoni Orkestrası kontrbas sanatçısı ve Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerinden Kürşat And geçirdiği ikinci kalp ameliyatının ardından 8 Ekim 2013 sabahı hayata veda etti.
 
Ankara doğumlu Kürşat And müziğe kemanla başladı, İzmir Devlet Konservatuarı Kontrabas Bölümünden mezun oldu. Caza okul yıllarında ilgi duydu ve Tuna Ötenel, Ali Perret, Erol Pekcan, Muvaffak Falay, İmer Demirer, Neşet Ruacan, Peter King, Jean Loup Longnon gibi pek çok caz ustasıyla çaldı, konserler verdi, uluslararası festivallerde yer aldı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrasında görev yapmayı sürdürmekteydi.
 
Sanatçı Kürşat And'ın cenazesi 10 Ekim Perşembe günü saat 12.00' de Çiğli Evka 2 Cem Evi'nde, ardından saat 13.30 'da Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde yapılacak törenden sonra Menemen Ulukent Mezarlığı'nda defnedilecektir. 

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