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Yaşam

Kontör yerine para uygulaması başlıyor

Mobil iletişimde yarından itibaren kontör uygulamasına son verilecek.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Mobil iletişimde yarından itibaren kontör uygulamasına son verilecek. İşletmeciler, ses, SMS ve diğer hizmetlerin ücretlendirilmesinde, tarife ve kampanyaların birim ücretinde kontör yerine TL/kuruş kullanacak.
     
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun aldığı karar ile mobil işletmecilerden hizmet alan yaklaşık 50 milyon ön ödemeli hat abonesini ilgilendiren kontör uygulamasına, yarından itibaren son verilecek. İşletmeciler, ses, SMS ve diğer hizmetlerin ücretlendirilmesinde, tarife ve kampanyaların birim ücretinde kontör yerine TL/kuruş kullanacak.
    
Kontör birimine yönelik ortak ve standart bir tanım ya da bir karşılık bulunmaması ve tüketici algılamasında bir belirsizlik olması nedeniyle yapılan düzenlemeye göre, kullanıcıların hatlarında bulunan kontörler, yarın itibarıyla TL'ye dönüştürülecek ve ön ödemeli hat kullanıcıları, istedikleri yükleme kanallarından (bayi, banka, TL kartı) hatlarına TL yükleyebilecek.
    
İşletmeciler, ön ödemeli hat abonelerinin aylık kullanım detayı bilgilerini SMS, çağrı merkezi gibi yollarla talep edebilmelerine imkan sağlayacak. Uygulama, TL/kuruş üzerinden yapılacak ücretlendirmelerde bir değişiklik yapılmasına yönelik olmayıp, görüşme bedellerinin ortak ve standart bir tanımı olmayan kontör yerine TL/kuruşa geçilmesine yönelik olacak.
    
Aboneler 1 Nisandan itibaren ayrıca başvuru veya tarife değişikliği yapmak zorunda kalmadan görüşmelere devam edebilecek.
    
Kullanıcıların, ellerinde bulunan kontöre dayalı kartları 1 Nisan sonrasında TL kartlarıyla değiştirmeleri gerekiyor. 1 Nisan itibarıyla mevcut kontörlerin TL karşılığı olan tutar hatlara yüklenmiş olacak.


 

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