Kontenjanlar açıklandı; en çok atama sınıf, özel eğitim, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alanlarında yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim ve kontenjanlar açıklandı. Ön başvuruların 15-26 Mart’ta, sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran’da yapılacak başvuruların sonuçları ise 8 Temmuz’da açıklanacak. En çok atama sınıf, özel eğitim, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alanlarında yapılacak.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, atama takviminin, 7 aylık sürece yayılması da öğretmenler ve eğitimciler tarafından eleştirildi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile Arapça gibi alanlara ayrılan kontenjanlara dikkat çeken Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “seçmeli derslerin asıl dersler gibi belirtildiğini ve bu şekilde dini derslere ilişkin öğretmenlere ihtiyaç varmış gibi gösterildiğini” söyledi. Yıldırım, “Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu dersler, fen bilimleri dersleri. Alınacak fazladan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle ne yapılacak? İdareci atamalarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri mi atanmaya çalışılacak?” dedi.